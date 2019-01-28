رئاسة البرازيل: إجراء عملية جراحية ناجحة لبولسونارو في ساو باولو

أعلنت الرئاسة ​البرازيل​ية أنّ "عملية جراحية ناجحة أُجريت للرئيس ​جايير بولسونارو​ في ساو باولو، لإزالة كيس كان تمّ تثبيته على القولون بعيد تعرّضه لاعتداء ب​السلاح​ الأبيض في أيلول الماضي".

وكان بولسونارو قد نجا من الموت اثر تعرّضه لاعتداء خلال مشاركته في تجمع انتخابي لمناصريه في السادس من أيلول الماضي، في ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البلاد.

فقد قام رجل يعاني من اضطرابات عقلية بطعنه بسكين في بطنه، ما أصاب أمعاءه بأضرار كثيرة، ولم ينج من الموت إلّا بفضل تدخّل جراحي سريع بينما كان ينزف بشدّة.

يُذكر أيضًا أنّ بولسونارو انتُخب رئيسًا في الثامن والعشرين من تشرين الأول 2018، وتسلّم مهامه في الأول من كانون الثاني.