رئيس الوزراء السوري: مستمرون في التصدي لكافة أشكال العدوان

أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس أن "سوريا مستمرة في التصدي لكافة أشكال العدوان الذي بدأ وجهه الآخر المتمثل في الحصار الخانق والجائر على الشعب السوري"، معتبراً أن "توقيت زيارة نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري لدمشق حاليا مهم نظرا للتغيرات التي تشهدها المنطقة".
وخلال مؤتمر صحفي مع جهانغيري من دمشق، لفت إلى أن "زيارة جهانغيري تأتي في ظل العلاقات المتميزة بين إيران وسوريا"، معتبراً أن "الزيارة تأتي انطلاقا من أهمية علاقات البلدين وتوقيتها هام في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة".
ورأى أن "سوريا صامدة بعد سنوات الحرب الثماني بفضل صمود شعبها وجيشها ودعم حلفائها".
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