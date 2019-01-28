العميد سلامي: نهاية إسرائيل ستكون بأي حرب جديدة تشعلها في المنطقة

أكّد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة ال​إيران​ية العميد ​حسين سلامي​، أنّ "تحرير الأراضي المحتلة ونهاية الكيان الصهيوني ستكون في أي حرب جديدة يشعلها بالمنطقة". ولفت في تصريح على هامش الملتقى الوطني الأوّل للهندسة الدفاعية والأمنية لإيران، إلى أنّ "استراتيجيتنا هي محو ​إسرائيل​ من الجغرافيا السياسية في العالم، وباعتقادنا انّها تقرّب نفسها من هذه الحقيقة من خلال الممارسات الشريرة الّتي تقوم بها"، مركّزًا على أنّ "في حال استمرار إسرائيل بممارساتها الشريرة، فسوف لن يكون للصهاينة في ​فلسطين​ حتّى مقبرة لدفن جثث قتلاهم".

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