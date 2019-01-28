سلطات هولندا رفضت التجاوب مع طلب إيطالي لاستقبال 47 مهاجرا على متن سفينة إنقاذ

رفضت ​هولندا​، التجاوب مع طلب إيطالي بأن تستقبل 47 مهاجرًا يتواجدون على متن سفينة إنقاذ ترفع علم هولندا، كانت الموانئ الإيطالية منعتها من الرسو.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل والأمن الهولندية لينارت فيخيفيس، أنّ "من دون تبلور فكرة واضحة عن حلّ شامل، لن تشارك هولندا في إجراءات مخصّصة للنزول من السفينة".

وكانت سفينة "سي ووتش 3" التابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، قد أنقذت قبل أكثر من أسبوع قبالة سواحل ​ليبيا​، مهاجرين أغلبيتهم من دول إفريقية جنوب الصحراء، وهي راسية حاليًّا قبالة سواحل صقلية بسبب سوء ​الأحوال الجوية​.

مع الإشارة إلى أنّ ​إيطاليا​ و​مالطا​ قد منعتا السفينة من الرسو في موانئهما.