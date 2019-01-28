بالصور.. إحباط محاولة تهريب أجهزة اتصال بالقمر الصناعي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي في بورسعيد، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من أجهزة أجهزة اللاسلكي وأجهزة الاتصال بالقمر الصناعي، و"الشيش" والسجائر الإلكترونية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون.

كانت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، اكدت معلومات حول وجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول الحاوية رقم "CBHU3961718"، الواردة من الصين، بجمرك المستودع العام ببورسعيد، بإجمالي 2475 كرتونة زجاج ملون.

وتبين من تفتيش الحاوية وجود 33 جهازًا لاسلكيًا، و690 جهاز"GPS"، و74 جهاز "ليزر"، و727 شيشة إليكترونية، و50 سيجارة إليكترونية، وبضائع أخرى مخالفة ضمن البضائع الواردة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات.