بالفيديو.. إحباط محاولة استيراد 200 ألف قرص هرمونات زراعية محظورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط 200 ألف قرص هرمونات زراعية محظور استيرادها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية بكافة المنافذ لمواجهة جرائم التهريب.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اعتزام "أحمد.ف.م" مواليد 1976، مقيم بمحافظة بورسعيد، استيراد حاوية مشمولها "مواد كيماوية بودرة للأغراض الصناعية" وارد نهائي ميناء غرب بورسعيد، قادمة من إحدى الدول الأجنبية، وإخفاء ضمن مشمولها أصناف محظور استيرادها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لفحص الحاوية، وأسفرت أعمالها عن ضبط "10 طرد" بداخلها 200 ألف قرص هرمونات زراعية محظور استيرادها.

وبسؤال "مصطفى.م.م" مواليد 1988، مستخلص جمركي ومفوض من قِبل صاحب الشأن، مقيم بمحافظة بورسعيد؛ أقر بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحويه الشحنة من أصناف تتطلب موافقات مُسبقة، وأن دوره اقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.