موقع أميركي: قطر تمول عمليات القرصنة عبر شركات عدة لإخفاء هويتها

شادي صلاح الدين (لندن)

أكد موقع أميركي متخصص في الشؤون الدولية، أن النظام القطري يقف وراء الفوضى التي تعم العالم حالياً، مشيراً إلى أن المعلومات الجديدة التي تكشفت حول فضيحة القرصنة القطرية أصبحت مشكلة متزايدة في الولايات المتحدة، مشدداً في الوقت نفسه على أن النظام القطري يعمل على دعم توسع الأنشطة الإيرانية في المنطقة ويخدم أهدافه.

وذكر موقع «وورلد نيت ديلي» المتخصص في الشؤون السياسية في تقرير كتبه رئيس التحرير «جوزيف فرح» أن اختراق البنية التحتية للمعلومات في الولايات المتحدة أصبح مشكلة متنامية، موضحاً أن القضية الأكثر شهرة هو الاختراق الذي يستهدف خادم البريد الإلكتروني التابع «للجنة الوطنية الديمقراطية» في عام 2016. ولم يتم أبداً إثبات مسؤولية هذا الاختراق بشكل شامل. كما تكشف هذا الأسبوع أن عملية قرصنة مقرها قطر استهدفت العديد من الأشخاص، بمن فيهم بعض أولئك الذين كانوا يحاولون التحقيق في اختراق اللجنة الوطنية الديموقراطية.

كان محامون يعملون لدى رجل الأعمال البارز إليوت برويدي، قد كشفوا أن قطر نفذت هجمات إلكترونية على مئات الأشخاص في المنطقة، من بينهم مسؤولون كبار، عن طريق قراصنة إلكترونيين من مواقع عدة يعملون لصالح الدوحة. ووفقاً لملفات المحكمة، قامت مجموعة من جماعات الضغط في الولايات المتحدة ومقرها الولايات المتحدة بترتيب قرصنة أكثر من 1400 شخص، ثم عملت مع وسائل الإعلام للإفصاح عن معلومات مدمرة في عشرات المقالات الإخبارية. وشملت الأهداف العشرات من الأميركيين، مثل «المسؤولين السابقين في المخابرات، وموظفين سابقين من اللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة هيلاري كلينتون الرئاسية... وباحث في واشنطن العاصمة، ومركز أبحاث يدرس حاليا التأثير الأجنبي في انتخابات عام 2016». وتشمل الأهداف الأخرى لحملة القرصنة موظفي الأمم المتحدة، والموظفين السابقين في حملة كلينتون، ومسؤولي الاستخبارات الأميركيين السابقين، وكذلك شخصيات في منطقة الشرق الأوسط.

من بين قائمة الأهداف القطرية لعمليات القرصنة رجل الأعمال المصري الشهير المؤيد لترامب نجيب ساويرس، وفقاً لمصدر قريب من هذه الأدلة.

وأوضح تقرير الموقع الأميركي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أن عمليات القرصنة القطرية، بالإضافة إلى العملية اللاحقة للتلاعب بالصحفيين من أجل وضع قصص سلبية في الصحافة، تم تمويلها بملايين الدولارات من خلال عمليات تحويل أموال مشبوهة، مشيراً إلى أن عمليات نقل الأموال تمت عبر شركات قابضة في معاملات متعددة، عبر الخطوط الدولية وكذلك الدول، لإخفاء حقيقة أن دولة أجنبية – «قطر» - كانت تمول في النهاية كل هذه العمليات، وفقاً لتقرير الموقع.

ويؤكد التقرير أن متلقي الأموال القطرية في الولايات المتحدة هم ثلاثة أميركيين سجلوا في واقع الأمر عملاء أجانب يعملون لصالح قطر، كما يتطلب القانون الفيدرالي، وهم نيك موزين، وجوزيف اللحام، وجريجوري هوارد. كان موزين في السابق عضوا رفيعا في الحزب الجمهوري. وقد يكون هذا سببا للمخاطرة بالتورط في حملة قرصنة استهدفت قيادة ديموقراطية ولكن أيضا بعض حلفاء ترامب، مؤكداً أنه بالنسبة للمتورطين كانت مصلحة قطر هي الأساس، لأنها تريد أن تضر النقاد البارزين لنظامها.

وبالنظر إلى أن القرصنة استهدفت موظفين من اللجنة الوطنية الديموقراطية، بالإضافة إلى حملة هيلاري كلينتون الرئاسية، وأولئك الذين كانوا يحاولون تعقب اختراق اللجنة الوطنية لعام 2016، وفقاً للتقرير، الذي أوضح أن قطر تسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع إيران وتنشط بشكل متزايد في دعم الدور الإيراني في الشرق الأوسط.