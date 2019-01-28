المساجد «وسيلة قطرية» للتسلل إلى أوروبا

أبوظبي (مواقع إخبارية) أكد موقع «قطريليكس»، المعني بنشر فضائح قطر، فيما يتعلق بالإرهاب، أن تنظيم الحمدين سعى، منذ انقلاب 1995، لتمويل المنظمات الإرهابية في أوروبا، تحت غطاء دعم المؤسسات الدينية وبناء المساجد بالقارة العجوز، مستغلاً المؤسسات الخيرية في تقديم الدعم للهيمنة على المساجد بدول أوروبا وأميركا وإفريقيا. وأشار إلى أن في سبيل ذلك، عملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية على تمويل التعليم الديني، وترميم التراث الإسلامي، والترويج لمصالحها السياسية عبر الطابع الديني. وأضاف: «لم يقتصر الدور القطري على محاولاته التي باءت معظمها بالفشل في أخونة العالم الإسلامي، بل امتد ذلك إلى معظم أجزاء الكرة الأرضية، مستخدماً أمواله المسمومة لاستقطاب الجاليات العربية والمسلمة، عن طريق أذرعه المتناثرة، مثل مؤسسة قطر الخيرية، ومؤسسة عيد، ووزارة الأوقاف القطرية، لتلجأ بعدها لخطط قذرة لفرض سيطرتها على توجهات الجاليات العربية والإسلامية في العالم».

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