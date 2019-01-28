فتح معبر رفح مع غزة غداً في الاتجاهين

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، اليوم الاثنين، أن السلطات المصرية ستسمح غداً الثلاثاء بعمل معبر رفح مع قطاع غزة للسفر في الاتجاهين.

وستكون هذه أول مرة يعمل فيها معبر رفح في الاتجاهين منذ سحب السلطة الفلسطينية في السادس من الشهر الجاري موظفيها من المعبر بسبب خلافاتها مع حركة حماس.

ومنذ ذلك الوقت يقتصر عمل المعبر باتجاه العودة إلى قطاع غزة فقط.

ولم تحدد وزارة داخلية حماس إن كان عمل المعبر في الاتجاهين سيبقي مستمرا أم مؤقتاً لعدة أيام فقط.

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