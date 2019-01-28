مصر وفرنسا يتفقان على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن هناك اتفاقاً في الرؤى بين بلاده وفرنسا بشأن أهمية الاستمرار في مواصلة العمل لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيض الذي يستهدف أمن الدولتين ومصالحهما على حد سواء، فضلاً عن أنه يمثل تهديداً مباشراً لجهود تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، الرئيس المصري ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد الرسمي المرافق له الذي يقوم بزيارة للقاهرة.

وقال الرئيس السيسي أنه استعرض والرئيس ماكرون مختلف أوجه التعاون الثنائي، وكذلك تم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم للتعاون في مجالات متعددة كالنقل والصحة والثقافة والتعليم والشباب، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 بقيمة مليار يورو.

وأعرب عن ترحيبه بالشركات الفرنسية وتعظيم مشاركتها في المشروعات القومية العملاقة واستفادتها من الفرص الواعدة في شتى قطاعات الاقتصاد المصري، فضلاً عن دعم ودفع الاستثمار الأجنبي في مصر عامة والشركات الفرنسية على وجه الخصوص.

ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مشيراً إلى أن جميع تلك الحقوق متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض بحيث لا يمكن تجزئتها؛ فالحق في الحياة، والأمن، وحرية الرأي والتعبير، والتنمية بما يشمل الحصول على غذاء ورعاية صحية وتعليم ومسكن لائق، إنما هي حقوق توليها مصر أولوية كبيرة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه مواطنيها والتزاماً ببنود الدستور التي تعد أساساً راسخاً لحماية حقوق الإنسان، وأن الشعب المصري صاحب الحق في تقييم مدى ما يتمتع به من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية. وأكد ضرورة ألا تثنينا التحديات التي تواجهنا سواء بالمنطقة أو أوروبا، من انتشار لظاهرة الإرهاب وزيادة معدلات الجرائم المرتبطة بالعنصرية وكراهية الأجانب، عن التشبث بمواصلة توفير الحماية والتقدم لمواطنينا.

واستعرض الرئيسان خلال جلسة مباحثات أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية ومنطقة الساحل الأفريقي، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري وما تتيحه من فرص لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وفرنسا لدفع جهود التنمية في دول القارة الأفريقية.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،، إن مصر تعتبر شريكاً أساسياً لفرنسا في المنطقة، كما أن هناك توافقاً في وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن فرنسا حريصة على تعزيز التعاون مع مصر كشريك أساسي في المنطقة لديه تاريخ عريق مع فرنسا واحترام وتقدير متبادل، معرباً عن رغبة فرنسا في العمل مع مصر في المستقبل.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه أجرى محادثات مطولة وعميقة مع الرئيس السيسي حول العلاقات الثنائية والإقليمية، مؤكدا حدوث تلاقٍ في وجهات النظر في العديد من القضايا.