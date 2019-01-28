13 عاماً على تولى الشيخ صباح الأحمد مسئولية الحكم فى الكويت

13 عاماً مرت على تولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم فى الكويت، ويرى المتابعون أن هذه السنوات مرت على الكويت كانت خلالها ومازالت نموذجاً للوحدة الوطنية ومركزاً للعمل الخيرى والإنسانى المضيء والمستند إلى صميم القيم الإنسانية، وتبلور ذلك بحصوله على لقب أمير الإنسانية من قبل الأمم المتحدة ومساهمته فى اختيار الكويت عاصمة للإنسانية ومركزاً للعمل الخيرى على مستوى العالم عام 2014، فضلاً عن مساهمته فى اختيار الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016.

ارتبط اسم الشيخ صباح الأحمد فى التاريخ محلياً بمصطلحات مثل القائد الحكيم، حامى الدستور، مخطط المستقبل، وعُرف على المستوى العربى والدولى بمصطلحات مثل رجل السلام وزعيم الانسانية، وقد يكون المرشح الأول فى المدى القريب لنيل جائزة نوبل للسلام، لما قدمه للأمة العربية والإنسانية جمعاء من مبادرات شملت أسمى معانى النبل والعطاء تمت ترجمتها فى تقديم المساعدات للمحتاجين والجمع بين الفرقاء.

ومن خلال المتابعة الحثيثة لأحداث الكويت تجد أن الشيخ صباح الأحمد ينظر إلى الأمور بعين الإنسان قبل أن ينظر إليها بعين السياسى أو القائد وتشهد الأحداث على ذلك فهو لا يدخر جهداً لأجل نجدة إخوانه المسلمين والعرب وتخفيف محنهم فى أوطان كثيرة على امتداد الدول العربية والإسلامية والصديقة والعالم كافة.

وهو يعمل فى صمت، لا يتفاخر بأفضاله على الناس، تسبقه ابتسامته لمن يصافحه، يهّب لمساعدة المحتاجين، وربما من دون مبالغة فإن يده الكريمة ممدودة بالمحبة والسلام للجميع، فضلاً عن ذلك فإنه يعد من أكثر القادة العرب التزاماً بتحمل المهام الجسيمة لمنصب الحاكم، فكان الأكثر حضوراً فى المناسبات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية وكانت مشاركته فى رئاسة القمة الرابعة للمانحين من أجل مساعدة اللاجئين السوريين فى لندن واستضافته مؤتمر إعادة المناطق المحررة فى العراق العام الماضى أحدث نشاطاته الإنسانية، كما أنه رجل المبادرات الأول، لا يفوّت فرصة للالتقاء بإخوانه القادة العرب للتشاور فى سبل حل القضايا العربية، كما أنه أكثر الزعماء حضوراً فى القمم الخليجية والعربية، وسفراً فى رحلات مكوكية لأجل القيام بمصالحات بين أشقائه العرب أو دعم مبادرة عربية لخدمة الشعوب.

وهو ما أضفى على الكويت فى الآونة الأخيرة إشعاعاً كبيراً خليجياً وعربياً وعالمياً من حيث احتضان أهم القمم والمؤتمرات العربية والإقليمية، وتوجت جميعها بنجاح شهد به القاصى والدانى بفضل رؤيته القيادية والتزامه بدعم القضايا الوطنية والعربية قولاً وفعلاً فكانت أكثر الصفات التى وصفه المراقبون بها «الرجل الملتزم» الذى يفى بوعده، لا يكل ولا يمل من المبادرات لفعل الخير وجمع الشمل الوطنى والخليجى والعربي.

رؤية رشيدة

كما يوصف أمير الكويت بأنه كبير فى مواقفه وحاسم فى رؤيته التى تهدف إلى تأسيس مفهوم جديد للمواطنة العربية القائمة على التآخى بين كل الأطياف وعلى أساس أن كل عمل ناجح يقوم على توحد كل المواطنين بكل فئاتهم سواء فى الكويت أو فى كل الوطن العربي، وهو من يرى أن فى التوحد يكمن استمرار السلام الاجتماعى والازدهار، وبسواعد الشباب الذين يحرص دائماً أن يوجه لهم قسماً كبيراً من خطاباته سيعمر الوطن ويبقى حصنه قوياً عتيداً عصياً ضد العنف والتفرقة، كما يؤكد دائماً أن الحرية والديمقراطية هما المتنفس الأمثل للمواطن لكى يعمل بإخلاص وإيمان صادق لأجل رقى وأمن وطنه ويذود عنه ضد كل معتدٍ.

دولة حديثة

وفى أولى كلماته بعد مبايعته أميراً وأدائه اليمين الدستورية فى يناير 2006، وعد الشعب الكويتى بتحمل الأمانة وتولى المسئولية، وعلى مواصلة العمل من أجل الكويت وأهلها.

ودعا الجميع للعمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة يسودها التعاون والإخاء والمحبة، ويتمتع سكانها بالمساواة فى الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير.

وهو يؤكد فى رسائله وكلماته للشعب الكويتى أن القائد لا يمكنه أن ينجح إلا بتعاون شعبه معه تعاوناً حقيقياً، ودائماً ما يناشد المواطنين أن يجعلوا مصلحة الوطن قبل مصلحتهم، ويتجاهلوا منافعهم الذاتية فى سبيل منفعة الجميع، وأن يحترموا القانون والنظام ويحرصوا على مصلحة الوطن وممتلكاته وإنجازاته.

رجل الدبلوماسية

أثبت الشيخ صباح الأحمد جدارته بحمل لقب رجل السياسة الكويتية وعميد الدبلوماسيين فى العالم، حيث نجح خلال قيادته للدبلوماسية الكويتية فى ربط الكويت دبلوماسياً واستراتيجياً بالعالم الخارجي، فاستضافت الكويت على أرضها أكثر من 95 ممثلية ما بين سفارة وقنصلية ومنظمة دولية وإقليمية وتبادلت معها التمثيل الدبلوماسى والقنصلي، ما يعكس النجاح الذى حققته هذه الدبلوماسية.

وكانت له لمساته الواضحة فى بلورة العديد من الاتفاقيات والمعــاهدات بين صفوف دول مجلس التعاون الخليجي، كما كان له دور كبير فى دعم قضايا العالم الإسلامي، ومشاركات حثيثة ومهمة فى التصدى للمحن التى شهدتها مناطق عديدة من العالم علاوة على دعوة المجتمع الدولى للقيام بمهامـه والحديث دوماً عن معاناة شعوب العالم وخصوصاً الدول النامية والفقيرة المثقلة بالديون والأزمات.

وعرف عن الشيخ صباح مواقفه الكبيرة والتاريخية التى جسدت مدى تحمله للمسئولية الجسيمة، كما عهد الشعب عنه أقواله الحكيمة النابعة من تعاليم الدين الإسلامى ومن خبرته الواسعة فى عالم السياسية.

ولعل أبرز ما يجسد ذلك قول أمير الكويت فى أحد خطاباته «ان المسئولية جسيمة والعبء ثقيل ولكننا بعون الله وتوفيقه قادرون على تحمل مسئوليتنا بثقة وإيمان وعزم وإصرار مسترشدين بتعاليم ديننا متمسكين بقيمنا وثوابتنا نعلى صوت القانون والحق والعدالة.

ويؤمن الشيخ صباح الأحمد بأن الديمقراطية هى المحرك الديناميكى الذى يجسد مساحة الأمان والاطمئنان للقيادة والشعب فى الوقت نفسه.

ويقول: «لن يكون الأمن والاستقرار بديلاً للحرية والديمقراطية بل هما صنوان متلازمان يمثلان ضمانة أساسية لأمن كل مجتمع واستقراره ولنا فى ما آلت إليه الدول ذات الأنظمة الديكتاتورية خير شاهد ودليل»، كما يشدد فى خطاباته على علو شأن الدستور واحترامه فهو «حامى الدستور»، مذكراً فى خطاب له فى 2012 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين للمصادقة على الدستور «ان الدول التى تنعم بظلال الحرية والدستور والقوانين والمؤسسات والمجالس المنتخبة وتتمتع بإعلام حر وتمتلك جميع الأدوات الدستورية للرقابة والمحاسبة تكون ممارستها محكومة بالروح الوطنية والتمعن بمعانى القسم البرلمانى العظيم ومتطلباته».

وتسلم الشيخ صباح الأحمد قيادة سفينة الحكم، وهو الربان الماهر والمقتدر بعد عقود من الخبرة وتجارب السنين المعجونة بحنكته السياسية والتفوق الدبلوماسى المشهود له عربياً وإقليمياً

ودولياً، ورغم الظروف المتقلبة والأوضاع غير المستقرة التى تشهدها الكثير من الدول على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية، إلا أن أمير الكويت نذر نفسه لحمل الأمانة وتولى المسئولية من أجل الكويت وخدمة شعبها، متطلعا للوصول بالكويت الى دولة عصرية حديثة يسودها التعاون والإخاء والمحبة والألفة، هدفها تعزيز العلم والمعرفة، وأن تصبح مركزاً تجارياً ومالياً دولياً يتناسب مع وهجها ودورها الريادى عبر العصور فى الانفتاح التجارى والاستثمارى فى الداخل والخارج.

مركز القرارات

وفى عهد الشيخ صباح تحولت الكويت فى فترة وجيزة إلى مصنع للقرارات العربية والمواقف الدولية والتى كانت نتاجاً للفعاليات والمؤتمرات التى احتضنتها أرض الكويت وساهمت بشكل فاعل فى إنجاحها على الرغم من التحديات الكبيرة والأزمات المتلاحقة التى تشهدها الدول العربية.

واتبعت الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد سياسات وطنية وقومية وإنسانية حجزت لها مكانة عالية فى قلوب الكويتيين المفعمة بالمحبة والولاء، وفى قلوب شعوب العالمين العربى والإسلامي، واستحقت الإعجاب والاحترام على المستوى الدولي.

ونجح فى ترسيخ حكم ديمقراطى عادل يقوم على مبادئ احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتوظيف الثروة الوطنية لإقامة دولة عصرية توفر للشعب الكويتى حياة هانئة ومطمئنة لمستقبل الأجيال المقبلة.

وكان لمواقف الشيخ صباح الحكيمة الأثر البالغ فى النفوس، من خلال القيادة الرشيدة وحنكته فى الحكم التى أوصلت البلاد إلى بر الأمان فى أحلك الظروف، وبات الكويتيون يدركون اليوم أن الكويت تبوأت مكانة عالية من الاحترام إقليمياً ودولياً بفضل مواقف الشيخ صباح، فى وقت تعانى بلدان كثيرة فى هذا العالم من الاضطراب والفوضى.

ودائماً ما يدعو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى الوقوف بحزم فى وجه كل من يحاول الإساءة للوطن بإثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الفئوية، مطالباً بالارتقاء بالإعلام لممارسة دوره فى تكوين ودعم الرأى العام المستنير الذى يعزز الولاء للوطن ويرسخ روح الوحدة الوطنية.

أياد ممدودة

ويشدد الشيخ صباح الأحمد دائماً فى كلماته على أهمية تقوية أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتجنب كل ما يعكر صفو العلاقات مع هذه الدول أو الإساءة اليها.

ويرى أن العالم الإسلامى يشهد واقعاً مؤلماً يتطلب من المسلمين كافة الوقوف صفاً واحداً لمواجهة تحدياته فى تكاتف وتآزر عملاً بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، مشيداً ومفتخراً بالقيم السامية التى جُبل عليها أهل الكويت منذ القدم، حيث كانوا من السباقين دائما لعمل الخير ومد يد العون لإخوانهم المسلمين فى أنحاء المعمورة كافة.

وليس بغريب على الشيخ صباح أن يهب لنجدة إخوانه العرب والمسلمين، فكان أكثر القادة التزاماً بتقديم المعونة لمن يحتاجها خصوصاً للمعوزين والأطفال الذى يولى الشيخ صباح اهتماماً بالغاً بهم.

وتبلورت جهوده لإغاثة المحتاجين والمنكوبين العرب والمسلمين وحتى غير المسلمين فى أحداث كثيرة لعل أهمها المبادرة الى تنظيم مؤتمر مانحى سوريا ثلاثةمرات وتقديمه تبرعات متتالية للشعب السورى الشقيق تجاوزت قيمتها 1.6 مليار دولار، علماً أن الكويت تعد الأكثر حرصاً بين المانحين على الالتزام بالوفاء بهذه التبرعات وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

لقد شكلت المجهودات والإنجازات الإنسانية للشيخ صباح الأحمد والتى رفعت اسم الكويت عالياً على المستوى العالمى إضافة جديدة ناصعة لصورة الكويت الإنسانية الحضارية، من خلال استضافة ورعاية جهود دعم اللاجئين السوريين، حيث أكد الشيخ صباح أن «المجتمع الدولى يقف أمام مسئولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية وقانونية، تتطلب منا جميعاً تضافر الجهود والعمل الدؤوب للوصول الى حل ينهى هذه الكارثة ويحقن دماء شعب بأكمله ويحفظ كيان بلد ونصون فيه الأمن والسلام الدوليين» وهو ما بدأت ثماره تتضح حالياً بعد العودة الحثيثة لسوريا الشقيقة إلى محيطها العربى.

ويعد الشيخ صباح الأحمد إحدى أبرز الشخصيات السياسية المؤثرة فى العالم العربي، وصاحب المكانة المرموقة ذات التقدير الكبير على الصعيدين الاقليمى والدولي، وذلك لما يتمتع به من رؤية سياسية عميقة وحنكة جعلته رجل مصالحة فى كثير من الدول ولدى العديد من الجهات المتنازعة، الأمر الذى أدى إلى نجاح الكثير من المبادرات التى أطلقها أو الخلافات التى أزالها وأدت إلى مصالحات ناجحة.