أمير الرياض يحتفل بالعيد الوطنى الهندى

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حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، مساء اليوم ، حفل سفارة جمهورية الهند لدى المملكة بمناسبة ذكرىاليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
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