وكالات:

أكد مصدر أمني عراقي على اعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" شمال بغداد.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم

الاثنين ـ إن قوة أمنية من الشرطة الاتحادية ، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة ،تمكنت من اعتقال أحد المطلوبين وفق (المادة ٤/ارهاب) في منطقة الأعظمية.وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم منها "الإرهاب" في بغداد والمحافظات.