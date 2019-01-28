القوات العراقيةوكالات:
أكد مصدر أمني عراقي على اعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" شمال بغداد.
وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم
وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم منها "الإرهاب" في بغداد والمحافظات.
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