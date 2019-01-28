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اعتقال مطلوب بتهمة الإرهاب شمال بغداد

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اعتقال مطلوب بتهمة الإرهاب شمال بغدادالقوات العراقية
وكالات:

أكد مصدر أمني عراقي على اعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" شمال بغداد.
وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم

الاثنين ـ إن قوة أمنية من الشرطة الاتحادية ، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة ،

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تمكنت من اعتقال أحد المطلوبين وفق (المادة ٤/ارهاب) في منطقة الأعظمية.
وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم منها "الإرهاب" في بغداد والمحافظات.

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