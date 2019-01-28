3 مليارات دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي جراء الإغلاق الحكومي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

أكد المشرعون الأمريكيون على أن الاقتصاد الأمريكي سيخسر 3 مليارات دولار في المحصلة جراء الإغلاق الحكومي الجزئي الذي استمر 35 يوما بسبب الخلافات بين الرئيس دونالد ترامب والكونجرس.

وجاء في تقرير أعده مكتب شؤون

الميزانية في الكونغرس أن حجم الاقتصاد الأمريكي سيكون أقل بنسبة 0.02 %مما كان متوقعا في عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن المشاريع الخاصة والموظفين سيتأثرون أكثر

بتبعات الإغلاق، وخاصة الـ 800 ألف موظف حكومي الذين خسروا رواتبهم خلال تلك الفترة.

وحسب التقرير، فإن الاقتصاد الأمريكي خسر ما مجموعه 11 مليار دولار خلال الأسابيع الخمسة التي استمر فيها الإغلاق، ولكن من المتوقع أن يسترجع 8 مليارات منها بعد إنهاء الإغلاق الحكومي.