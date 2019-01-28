فاو: 56 مليون شخص في ثماني مناطق للنزاع في العالم بحاجة للمساعدات الغذائية

أكدتقرير مشترك، صدر اليوم الاثنين، عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن حوالي 56 مليون شخص في ثمان من مناطق النزاع في العالم يحتاجون إلى مساعدات غذائية ومساعدات عيش عاجلة.

وأشار التقرير إلى أن الحالة قد تفاقمت في أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان واليمن في الجزء الأخير من عام 2018 بسبب الصراع، في حين شهدت الصومال وسوريا وحوض بحيرة تشاد بعض التحسن بسبب تحسن اللأمن.



وأكد أن الوضع في الأماكن الثمانية في العالم التي يوجد فيها أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم غذائي طارئ يظهر أن الصلة بين الصراع والجوع لا تزال قائمة ومستمرة.



ولفت إلى أن العنف ضد العاملين في المجال الإنساني أخذ في الازدياد، وأحيانا يجبر المنظمات

على تعليق العمليات وحرمان السكان المستضعفين من المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن عمال الإغاثة والمرافق في جميع البلدان الثمانية التي يشملها التقرير تعرضوا لهجمات خلال عام 2018.



وذكر أنه في النصف الثاني من العام الماضي 2018 كان بجمهورية الكونغو الديمقراطية ثانٍ أعلى عدد (13 مليون) من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد نتيجة للنزاعات المسلحة.



وأضاف أنه وفي جنوب السودان حيث استمرت النزاعات الأهلية لأكثر من خمس سنوات فمن المتوقع أن يصل عدد من يحتاجون إلى دعم عاجل إلى حوالي 5 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى مارس 2019، أما بالنسبة للمنطقة عبر حوض تشاد بما في

ذلك نيجيريا ومنطقة لاك في تشاد حيث ينشط مقاتلو بوكو حرام فمن المتوقع وبحسب التقرير حدوث تدهور كبير في الأمن الغذائي خلال موسم هزيل للحصاد هذا العام (يونيو- أغسطس 2019) وحيث يتوقع أن يواجه 3 ملايين شخص انعداما حادا للأمن الغذائي.



وفيما يخص أفغانستان، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تصل نسبة الأفغان الريفيين الذين يواجهون عجزا غذائيا حادا إلى حوالي 47% (أو 10.6 مليون شخص) بحلول مارس المقبل إذا لم يتم تقديم المساعدة المنقذة للحياة.



وأشار إلى أنه في جمهورية إفريقيا الوسطى ظل النزاع المسلح هو المحرك الرئيسي للجوع في عام 2018، حيث يعاني 1.9 مليون شخص من عجز غذائي حاد.



وقال بيسلى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمي إن التقرير يظهر مرة أخرى الصلة المأساوية بين الصراع والجوع وشدد على الحاجة إلى وصول أفضل وأسرع في جميع مناطق النزاع حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المزيد من المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة، ونوه بأن مايحتاجه العالم أكثر هو إنهاء الحروب.