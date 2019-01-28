- 1/2
- 2/2
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياساوكالات:
أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، اليوم الاثنين، على أن كاراكاس تخوض حوارا حقيقيا مع واشنطن، على خلفية الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد.
وأضاف أرياسا في مؤتمر صحفي - أوردته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية - أن ممثلي دول "مجموعة الكاريبي" يجتمعون اليوم الاثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لتوجيه دعوة إلى حوار
وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، نصب نفسه، الأربعاء الماضي، رئيسا مؤقتا للدولة عقب مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى اعترافها بجوايدو، وطالبت مادورو بتسليمه السلطة، وعدم القيام بأعمال عنف ضد المعارضة.
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا: نخوض حوارا حقيقيا مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.