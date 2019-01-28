السعودية ليندا سليم باشر الدفاع المدني فى المدينة المنورة 60 بلاغاً منها 9 بلاغات التماسات كهربائية و 51 بلاغ احتجازات نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.. حيث تم إنقاذ 41 شخصاً، ووفاة شخص من الجنسية السودانية نتيجة سقوطة في

شهدتها المنطقة.. حيث تم إنقاذ 41 شخصاً، ووفاة شخص من الجنسية السودانية نتيجة سقوطة فيسيل وادي الصفراء،كما تم إيواء 5 أسر بعد أن تضررت منازلهم، وذلك حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين.

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع سودانى فى الصفراء وإنقاذ 41 آخرين فى سيول المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.