"المسجد النبوى" يستقبل زواره بالهدايا

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تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الزيارة، استقبال المعتمرين والزوار وتقديم الهدايا لهم بصالة الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة حسن مكي أن عدد المستفيدين الذي جرى خدمتهم في المطار منذ بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر ربيع الثاني من هذا العام ما يقارب
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