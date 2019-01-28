"المسجد النبوى" يستقبل زواره بالهدايا

السعوديه ليندا سليم

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة شؤون الزيارة، استقبال المعتمرين والزوار وتقديم الهدايا لهم بصالة الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.



وأوضح مدير إدارة شؤون الزيارة حسن مكي أن عدد المستفيدين الذي جرى خدمتهم في المطار منذ بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر ربيع الثاني من هذا العام ما يقارب

67,425 زائرًا، مؤكدًا أن هذه الخدمات تأتي ضمن توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في استقبال الزائرين والمصلين وتوفير سبل الراحة لزائري المسجد النبوي تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر