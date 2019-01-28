رئيس الوزراء اليوناني يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور

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رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراسوكالات:
أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس زيادة 11% في الحد الأدنى للأجور.
ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن تسيبراس قوله، خلال اجتماع في مجلس الوزراء اليوناني عقد اليوم الإثنين، إن "رفع الأجور خطوة لإنهاءالظلم الذي شهدته فترة برنامج الإنقاذ المالي".
وذكرت الصحيفة أن هذه الزيادة تعد الأولى في اليونان منذ عقد تقريبًا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى
يذكر أن اليونان خرجت رسميا من من برنامج الإنقاذ الاقتصادي الثالث والأخير في أغسطس الماضي، وتعهدت الحكومة بالتراجع عن بعض الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية.
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