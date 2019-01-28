رئيس الوزراء اليوناني يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس

وكالات:

أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس زيادة 11% في الحد الأدنى للأجور.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن تسيبراس قوله، خلال اجتماع في مجلس الوزراء اليوناني عقد اليوم الإثنين، إن "رفع الأجور خطوة لإنهاء

الظلم الذي شهدته فترة برنامج الإنقاذ المالي".وذكرت الصحيفة أن هذه الزيادة تعد الأولى في اليونان منذ عقد تقريبًا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلىزيادة الحد الأدنى للأجور من 586 يورو إلى 650 يورو، ومن المتوقع أن يستفيد منه 600 ألف موظف.يذكر أن اليونان خرجت رسميا من من برنامج الإنقاذ الاقتصادي الثالث والأخير في أغسطس الماضي، وتعهدت الحكومة بالتراجع عن بعض الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية.