كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي في معارك بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الجيش اليمني أن 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلوا بينهم قيادي في معارك بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال موقع الجيش "سبتمبر نت" اليوم الاثنين إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش على مواقع تمركز الميليشيا في مثلث باقم، تمكنت خلاله من قطع خطوط إمداد الميليشيا.

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 20 من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني محمد المتوكل فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.