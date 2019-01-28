كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزاً عند مدخل "بيت فجار" جنوب بيت لحم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، حاجزاً عسكرياً عند المدخل الغربي لبلدة "بيت فجار" جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي حمد طقاطقة إن قوات الاحتلال نصبت الحاجز، ومنعت الدخول والخروج من البلدة.

يشار إلى أن بلدة "بيت فجار" تتعرض لحملة اعتقالات ومداهمات يومياً كان آخرها اعتقال ثلاثة شبان فجر اليوم ومداهمة منزل الأسير رامي طقاطقة ظهراً.

في سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال غرفاً زراعية في بلدة "حوسان" غرب بيت لحم؛ إذ أفاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة "واد الغويط" في "حوسان" وهدمت غرفاً زراعية بزعم أنها بُنِيَت في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية الخاضعة أمنياً وإدارياً لإسرائيل وفق اتفاقية "أوسلو".

وفي شمال الضفة، استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

وأفاد رئيس مجلس قروي "عاطوف والرأس الأحمر" أحمد اشتية بأن جنود الاحتلال استولوا على جرار زراعي؛ بحجة العمل في مناطق عسكرية.

أما في قطاع غزة، فأطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب مزارعين ورعاة أغنام شرق القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين في مواقعهم العسكرية القريبة من السلك الفاصل فتحوا نيران أسلحتهم صوب مزارعين ورعاة أغنام قرب منطقة "ملكة" شرق مدينة غزة، وشرق مدينة "دير البلح" وسط القطاع، دون أن يُبلَغ عن وقوع إصابات.

وكان مواطن يعمل مدرساً أصيب بجروح صباح اليوم، إثر استهداف قوات الاحتلال مدرسة ثانوية للبنين شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.