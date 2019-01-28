كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الكنيست يرفض مراقبين دوليين للانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتين نداء منظمة برلمانية دولية لحضور مراقبين دوليين إلى إسرائيل للإشراف على الانتخابات الوطنية بمحاولة والتخفيف من التلاعب، وسط تحذيرات من نية عملاء محليين وأجانب التأثير على انتخابات شهر أبريل بواسطة التلاعب عبر الانترنت.

ونقل تقرير نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الإثنين، عن ادلشتين قوله "لم نقبل أبداً وجود مراقبين خارجيين لعمليتنا الديمقراطية، وفكرة قيامنا بذلك لا تعقل".

وفي أول طلب من نوعه بخصوص الانتخابات الإسرائيلية، سعت المنظمة الدولية، التي تضم 26 برلمان دولة اوروبية، شمال افريقيا وشرق اوسطية، تشمل اسرائيل، إلى إرسال "بعثة مراقبين" للإشراف على التصويت.