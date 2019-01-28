كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة مجلس النواب الفلبيني تبدأ زيارة رسمية للسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت رئيسة مجلس النواب الفلبيني غلوريا ماكاباغال أرويو والوفد المرافق لها زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه يرافق رئيسة مجلس النواب بالفلبين عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من ممثلي وزارة الطاقة وبعض رجال وسيدات الأعمال.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تلتقي رئيسة مجلس النواب الفلبيني خلال زيارتها الحالية للمملكة، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وعددا من كبار المسؤولين في المملكة.
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