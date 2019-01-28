كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون: مفاوضات السلام مع "طالبان" مشجعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين وحركة "طالبان" حول السلام في أفغانستان بأنها "مشجعة".

وقال شاناهان للصحفيين قبيل مباحثاته مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين إن "النتائج الموجودة حتى الآن مشجعة"، مضيفا أنه تم إطلاعه على سير المفاوضات.

وبشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أكد شاناهان أنه لم يتم تكليفه بالتخطيط للانسحاب الكامل من البلاد.

وكان ممثلو حركة "طالبان" قد اتفقوا مع المفاوضين الأمريكيين يوم السبت الماضي على مسودة لاتفاق سلام. وأعلن مسؤولون في "طالبان" أن مسودة الاتفاق تقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 18 شهرا، بينما نفى مسؤول أمريكي مناقشة أي جدول زمني للانسحاب.