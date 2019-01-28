كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفنزويلي: نخوض حوارا حقيقيا مع واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، اليوم الاثنين، إن كاراكاس تخوض حوارا حقيقيا مع واشنطن، على خلفية الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد.

وأضاف أرياسا في مؤتمر صحفي - أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن ممثلي دول "مجموعة الكاريبي" يجتمعون اليوم الاثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لتوجيه دعوة إلى حوار في فنزويلا.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، نصب نفسه، الأربعاء الماضي، رئيسا مؤقتا للدولة عقب مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس نيكولاس مادورو، وأعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى اعترافها بجوايدو، وطالبت مادورو بتسليمه السلطة، وعدم القيام بأعمال عنف ضد المعارضة.