كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوروبيون يقتربون من إطلاق آلية لتجنب العقوبات الأمريكية على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقتربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من إطلاق ما يسمى بـ"الآلية ذات الغرض الخاص" لمساعدة الشركات الأوروبية التي لديها مصالح تجارية قانونية في إيران في تجنب العقوبات الأمريكية، حسبما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الإثنين.
وقال ماس للصحفيين عقب اجتماع في بروكسل مع الدول الأوربية الخمس الأعضاء حالياً في مجلس الأمن الدولي، إن "الآلية ذات الغرض الخاص" "لم يتم تسجيلها بعد، ولكن يمكنني القول أننا على وشك تنفيذ خطتنا".
وأضاف ماس، أنه بمجرد إطلاق الآلية فإنها ستوفر أداة لتمكين التدفق المالي في مجالات لا تستهدفها العقوبات الأمريكية.
وكان من المقرر في البداية أن يتم إطلاق الآلية في نوفمبر، إلا أن الدول الداعمة للمبادرة واجهت تحديات لتقليل خطر العقوبات على الأطراف المعنية.
ويعمل الاتحاد الأوروبي- الذي يؤيد المشروع لكنه ليس متداخلاً فيه- جاهداً على الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران.
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