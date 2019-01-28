كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوقية فلسطينية: بعض النساء لجئن إلى المشروعات الرائدة لمواجهة البطالة في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت فاطمة عاشور الحقوقية والناشطة النسوية الفلسطينية، إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها فلسطين في الوقت الراهن يجب على النساء البحث عن فرص عمل في حدود الإمكانات المتاحة لمواجهة تداعيات البطالة، جاء ذلك تعقيبًا على استمرار أزمة البطالة في قطاع غزة جراء الحصار والتي تجاوزت نحو خمسين في المئة، واتجاه النساء إلى مشروعات صناعية صغيرة التي تعمل على توفير فرص عمل لسكان غزة فضلا عن توفير حاجة السوق المحلى من المنتجات.

وأضافت عاشور، خلال مداخلتها مع الإعلامي محمد المغربي، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أنه لا توجد فرص عمل متاحة لدى الحكومة الفلسطينية أو القطاع الخاص الذي تأثر بالحروب والحصار، لافتة إلى أن النساء لجئن للعمل الغير رسمي التي لا تنظم بعقود.

وأشارت الحقوقية والناشطة النسوية الفلسطينية، إلى أن بعض النساء لجئن إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمشروعات الرائدة، موضحة أن بعض النساء لديهن مشروعات خلاقة لكن ليس لديهم دعم مالي لتنفيذها.