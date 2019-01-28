كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حقوق الإنسان": نقص المواد البترولية يزيد من معاناة السوريين في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمود مرعي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، إنه بعد مُضي 8 سنوات من اندلاع الحرب تم تدمير البنية التحتية لعدة بدمشق وحمص وحلب والغوطة الشرقية، جاء ذلك تعقيبًا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها سوريا بعد اندلاع الحرب عام 2011.

وأضاف مرعي خلال مداخلته مع الإعلامية منى بلهيم، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أنه ومنذ سيطرة الدولة على ريف دمشق بدأت بإعادة بناء البنية التحتية مرة أخرى، لافتًا إلى أن الحكومة السورية تواجه تحدي مالي كبير لإتمام عمليات البناء مما وضع المواطن السوري في أزمة معيشية صعبة للغاية.

وأشار رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا، إلى تقلص فرص العمل للشباب، موضحًا أن على الدولة السورية تأمين المواطنين المقيمين داخل البلاد وخارجها خاصة بمخيمات اللجوء بالبنان والأردن وتركيا لكن هذا الأمر يحتاج إلى دعم إقليمي ودولي.

وأوضح أن الحكومة السورية تواجه عقبات اقتصادية، لافتًا إلى أن فصل الشتاء يزيد من معاناة السوريين نتيجة نقص المواد البترولية.