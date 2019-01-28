وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى يلتقى بنظيره فى أديس أبابا

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التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفيدرالي الأثيوبي الشيخ محمد أمين جمال.
وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الأثيوبية أديس بابا، ضمن برنامج زيارته الحالية لجمهورية أثيوبيا.
والمثمر مع الملحقية الدينية بسفارة المملكة في أثيوبيا لخدمة العمل الإسلامي ونشر قيم الوسطية والاعتدال، والبرامج التي تنفذها طيلة العام.
وفي مستهل اللقاء نقل الدكتور عبدالله الصامل، تحيات وسلام معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذين ينوه بدور المجلس وتعاونه البناء
كما بحث اللقاء عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بخدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وخدمة مسلمي أثيوبيا.
ونوه رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفيدرالي بالجهود الكبيرة
كما أشاد فضيلته بما تقدمه الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية من خدمات وأعمال جليلة لنشر الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة وخدمة مسلمي أثيوبيا، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها .
وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة.
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