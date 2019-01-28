المملكة تحصد الجائزة الأولى فى الفنون التراثية فى القاهرة

السعودية ليندا سليم

شاركت وزارة الإعلام السعودية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية إدارة الفنون الشعبية والتراث في فعاليات مهرجان الفنون الشعبية والتراثية للشباب العربي الذي عقد ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي ونظمته وزارة الشباب المصرية.



وحصدت المملكة، خلال توزيع الجوائز بالحفل الختامي للمهرجان اليوم، المركز الأول في فئة جائزة الفنون التراثية من خلال العرض

المتميز الذي قدمته الفرقة التابعة لإدارة الفنون الشعبية والتراث "فرقة لمسة"، حيث تسلم رئيس الوفد، مدير إدارة التراث والفنون الشعبية بوكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام فايز بن علي سلامي، الجائزة من رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب المصرية الدكتورةأمل جمال.



وحصل على المركز الثاني في نفس الفئة جزر القمر والمركز الثالث الجزائر، بينما فاز بالمركز الأول في فئة جائزة الفنون الشعبية والاستعراضية دولة فلسطين، والمركز الثاني مصر والمركز الثالث العراق، فيما حصلت دولتا السودان وجنوب السودان على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.



وشهد حفل الختام توزيع عدد من شهادات التقدير لرؤساء وفود الدول المشاركة، وتقديم دروع من وفود الدول المشاركة لوزارة الشباب والرياضة المصرية وأعضاء لجنة التحكيم بالمهرجان.