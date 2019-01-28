الصين: توقيع مذكرات تفاهم مع 6 دول لمكافحة الفساد في 2018

القوات الصينية

وكالات:

أكدت المجموعة المركزية الصينية لتنسيق التعاون لمكافحة الفساد توقيع مذكرات تفاهم مع 6 دول منها تايلاند والأرجنتين وبيلاروسيا حول التعاون في مكافحة الفساد خلال عام 2018.

وذكر مكتب استعادة الهاربين والأصول التابع للمجموعة الصينية –في بيان اليوم الاثنين- أن الصين أطلقت مشاورات حول التعاون لمكافحة الفساد العام الماضي مع أكثر من 50 دولة منها الولايات المتحدة ونيوزيلندا وكندا، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على خمس معاهدات لتسليم المجرمين و4 معاهدات للمساعدة القضائية و4

اتفاقيات لتبادل المعلومات المالية في 2018.



وأضاف المكتب أن الصين واصلت دفع التعاون في مكافحة الفساد مع الدول والمناطق الأخرى خلال العام الماضي، وأسفر ذلك عن إعادة مجموعة من الهاربين المتهمين في قضايا فساد من الخارج.



وتابع المكتب،أن الصين وقعت في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم حول التعاون لإنفاذ القانون في مكافحة الفساد مع استراليا، وهي أول وثيقة لذلك التعاون بين

الصين ودولة غربية منذ بدء عمل اللجنة الوطنية للرقابة في مارس 2018.



وأشار المكتب إلى أنه في يونيو من العام الماضي، أصدرت الصين معلومات عن 50 هاربا يشتبه في ارتكابهم جرائم اقتصادية أو متعلقة بأداء الواجب، عاد منهم 6 للصين حتى 15 يناير الجاري.



وأسفرت حملة بعنوان "سكاي نت" تركز بصورة رئيسة على الهاربين المتهمين بقضايا فساد واستعادة الأصول غير القانونية بالخارج، عن إعادة 1335 هاربا في 2018 من بينهم 17 شخصا تم تسليمهم و66 أعيدوا للصين، وتم استعادة أرباح غير قانونية بقيمة أكثر من 10.5 مليار يوان (نحو 1.56 مليار دولار) منذ 2014.