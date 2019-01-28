هيلاري كلينتون تعلن نيتها الترشح للرئاسة الأمريكية 2020

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أعلنت مصادر مقربة من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلنتون عن نيتها في الترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2020، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ووفقًا لعدة تقارير تم نشرهافي الصحف البريطانية اليوم الإثنين، أن هيلاري تدرس الآن إمكانية الترشح للإنتخابات والدخول إلى البيت الأبيض.
قال "جيف زيليني" من شبكة
وأكدت ديلي ميل أن كلينتون لم تعد حملة انتخابية رسمية إلى الأن، ولم تقل علنًا أنها ستخوض الإنتخابات في عام 2020.
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