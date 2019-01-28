هيلاري كلينتون تعلن نيتها الترشح للرئاسة الأمريكية 2020

هيلاري كلينتون

كتبت - نور إبراهيم:

أعلنت مصادر مقربة من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلنتون عن نيتها في الترشح للرئاسة الأمريكية لعام 2020، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا لعدة تقارير تم نشرها

في الصحف البريطانية اليوم الإثنين، أن هيلاري تدرس الآن إمكانية الترشح للإنتخابات والدخول إلى البيت الأبيض.

قال "جيف زيليني" من شبكة

سي إن إن إن التليفزيونية، إن كلنتون أخبرت العديد من الأشخاص المقربين إليها أنها لن تغلق باب الترشح.

وأكدت ديلي ميل أن كلينتون لم تعد حملة انتخابية رسمية إلى الأن، ولم تقل علنًا أنها ستخوض الإنتخابات في عام 2020.