كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: التعريفات الجمركية أنقذت صناعة الصلب الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن التعريفات الجمركية التي قام بفرضها على واردات الصلب الأجنبية "أنقذت" صناعة الصلب في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، ما كتبه ترامب، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من أن فرض: "تعريفات جمركية على الصلب الذي يغرق الولايات المتحدة أحيا صناعة الصلب لدينا بشكل كامل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن التعريفات الجمركية أدت إلى افتتاح مصانع جديدة وتوسيع القديم منها، فضلا عن إغداق مليارات الدولارات على وزارة الخزانة الأمريكية، الأمر الذي وصفه ترامب بالـ "مكسب الكبير" للولايات المتحدة، على حد قوله.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن ترامب طالما حاول "الترويج" للتعريفات الجمركية التي قام بفرضها على واردات بلاده الأجنبية من الصلب الحاد والألومنيوم، العام الماضي، قائلا إنها من شأنها تعزيز صناعة الصلب الأمريكية.

كما أشارت (ذا هيل) إلى أن التعريفات الجمركية أثارت قلق المشرعين، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي هذه السياسة إلى ارتفاع الأسعار المحلية وإلحاق الضرر بالأمريكيين في نهاية المطاف.