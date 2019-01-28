كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الجزائري يعتقل إرهابيا في جنوب غرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتقل الجيش الجزائري إرهابياً مفترضاً في مدينة أدرار الواقعة على بعد ألف و400 كلم من جنوب غرب العاصمة، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع اليوم الإثنين.
وجاء في بيان صادر على الصفحة الرسمية للوزارة أن المعتقل اسمه فلاني إبراهيم وشهرته "أبو أنس" وقد انضم للجماعات الإرهابية في 2011 وألقي القبض عليه اليوم الأحد وبحوزته بندقية كلاشينكوف وأربع خزانات ذخيرة.
ووفقاً للتقرير السنوي لوزارة الدفاع، فقد قتل الجيش الجزائري في 2018 نحو 32 إرهابياً وألقى القبض على 157 مشتبها خلال عمليات أمنية في مختلف أنحاء البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائري يعتقل إرهابيا في جنوب غرب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.