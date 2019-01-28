كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الجزائري يعتقل إرهابيا في جنوب غرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقل الجيش الجزائري إرهابياً مفترضاً في مدينة أدرار الواقعة على بعد ألف و400 كلم من جنوب غرب العاصمة، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع اليوم الإثنين.

وجاء في بيان صادر على الصفحة الرسمية للوزارة أن المعتقل اسمه فلاني إبراهيم وشهرته "أبو أنس" وقد انضم للجماعات الإرهابية في 2011 وألقي القبض عليه اليوم الأحد وبحوزته بندقية كلاشينكوف وأربع خزانات ذخيرة.

ووفقاً للتقرير السنوي لوزارة الدفاع، فقد قتل الجيش الجزائري في 2018 نحو 32 إرهابياً وألقى القبض على 157 مشتبها خلال عمليات أمنية في مختلف أنحاء البلاد.