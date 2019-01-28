كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان" ينتقد الاتحاد الأوروبي.. وكلمة السر "اللاجئين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي، وقال إنه لم يفِ بالتزاماته المالية لمساعدة اللاجئين السوريين بما يتماشى مع اتفاق الهجرة لعام 2016 مع تركيا ، والذي خصص في غضون ذلك حوالي 35 مليار دولار لهؤلاء اللاجئين أنفسهم.

وأضاف "أردوغان" وهو يلقي خطابًا في اسطنبول: "معظم المساعدات الإنسانية هذه مسألة ضمير وليست نقودًا، لقد أنفقنا 35 مليار دولار على احتياجات اللاجئين ، الذين يبلغ عددهم في بلادنا حوالي 4 ملايين، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مادية.. لكنه لم يحافظ على الوعد، والمساهمة بمبلغ رمزي فقط. تركيا هي الدولة التي تقدم".

كما تساءل عن منهج الغرب تجاه محاربة "داعش"، قائلًا: "إن حربها ضد الجماعة الإرهابية كانت مصحوبة بدعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية". - التي تعتقد تركيا أنها مرتبطة بكوردستان حزب العمال، وهي جماعة تعتبرها منظمة إرهابية.

وتابع الرئيس التركي، في إشارة الى وحدات حماية الشعب: "يحاول الغرب التعامل مع (الجماعة الارهابية) بتسليح منظمة إرهابية أخرى."

وأشار "أردوغان" إلى أن تركيا على اتصال مع الولايات المتحدة وروسيا، وكذلك مع الدول الأخرى التي لها وجود عسكري في سوريا، مضيفًا أن تركيا ستجلب السلام قريبًا إلى الأراضي السورية الواقعة شرق نهر الفرات.

وأضاف: "سنطهر مقاتلي "داعش" الذين تدربوا على القتال ضدنا من هذه المناطق، سننشئ منطقة أمنية حتى يتمكن 4 ملايين لاجئ من العودة إلى منازلهم".