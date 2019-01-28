كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لقضية مصيرية".. أمريكا وكوريا الجنوبية تخططان لتقليص التدريبات العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية العالمية NHK، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستقللا حجم تدريباتهما العسكرية المشتركة المنتظمة، المقرر عقدهما في الربيع، من أجل تسهيل عملية نزع السلاح النووي في بيونج يانج.
ووفق الإذاعة، نقلًا عن مصادر في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فإن الحل الرئيسي ومناورات فرخ النسر، التي ستبدأ في مارس، لن تشمل وحدات المناورة هذا العام، في محاولة لمنع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز نزع السلاح النووي على شبه الجزيرة الكورية.
جدير بالذكر أن القوات المسلحة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات مشتركة سنوية في الربيع، وتمارس ردها على نزاع مسلح محتمل في شبه الجزيرة. سوف تهدف عملية الحل الرئيسي إلى تنسيق تسلسل القيادة العسكرية، بينما سيكون لدى فرخ النسر قوات تمارس هبوطًا بحريًا.
وبدأت التوترات التي طال أمدها في شبه الجزيرة الكورية في التهدئة بعد أن التزم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بنزع السلاح النووي، وعقد قمم تاريخية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.
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