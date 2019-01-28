كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: قمة روسية تركية إيرانية حول سوريا في فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الإثنين، التوصل لاتفاق من حيث المبدأ على قمة لقادة الدول الثلاث، روسيا، وتركيا، وإيران الضامنة لمحادثات أستانا حول سوريا في فبراير المقبل.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن لافروف "هناك اتفاق من حيث المبدأ، والتفاهم الأساسي يقضي بعقد قمة الشهر القادم للرؤساء الروسي، والتركي، والإيراني".
وأضاف "بمجرد الانتهاء من التفاصيل، سأبلغكم بها".
وعُقدت آخر قمة بهذه الصيغة بطهران في 7 سبتمبر الماضي، ومن المتوقع عقد القمة الجديدة في روسيا.
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