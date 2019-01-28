كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع اتفاق بحرى بين قطر وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية، أنّ كوريا الجنوبية وقطر وقعتا اتفاقا اليوم الاثنين لتعزيز العلاقات في الشؤون البحرية، بما في ذلك مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سيول في زيارة رسمية تستغرق يومين يوم الأحد، حسبما أفادته وكالة يونهاب.

والتقى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي مع الأمير القطرى اليوم، وأضاف التقرير أنّ الاتفاقية ستمهد الطريق لتوظيف الخبراء الكوريين الجنوبيين في شركات النقل البحري القطرية.

كما وقعت دائرة الجمارك الكورية اتفاقية مبدئية مع نظيرتها القطرية للتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات.