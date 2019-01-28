كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكى: واشنطن ملتزمة بسحب القوات من أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ مسؤول كبير بالحكومة الأمريكية بعد 6 أيام من محادثات السلام مع طالبان الأفغانية اليوم الاثنين، أنّ واشنطن ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان لإنهاء اكثر من 17 عامًا من الحرب.

ووفقاً لوكالة رويترز، أشار المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى ما وصفه بـ"إحراز تقدم كبير" في محادثات الأسبوع الماضي مع حركة طالبان في قطر بشأن انسحاب القوات الأجنبية، لكن هناك حاجة لمزيد من المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتوقيته.

وقال المسؤول في العاصمة كابول "بالطبع لا نسعى لوجود عسكري دائم في أفغانستان، وأضاف المسؤول لرويترز "هدفنا هو المساعدة في إحلال السلام في أفغانستان ونود أن تكون هناك شراكة مستقبلية محددة حديثا بحكومة ما بعد السلام، ونرغب فى ترك إرثًا جيدًا".

وأكدّ المسؤول أنّه لا يمكن أن يكون هناك انسحاب للقوات بدون وقف إطلاق النار.

وتمثل هذه القضية نقطة الخلاف فى الجولة القادمة من المحادثات يوم 25 فبراير، حيث ذكر المسئول الامريكى أنّ مفاوضى طالبان يريدون انسحابا كاملا قبل وقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من وجود تدريب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة ، وتقديم المشورة ومساعدة نظرائهم الأفغان، تسيطر طالبان على ما يقرب من نصف أفغانستان وتشن هجمات شبه يومية ضد الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب وقواتها الأمنية.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد قال الأسبوع الماضي، إنَ 45 ألف فرد من قوات أمن البلاد قتلوا منذ أن تولى منصبه في عام 2014.

وكانت هناك تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن الولايات المتحدة تفكر في سحب نصف قواتها تقريبا، لكن متحدثا بإسم البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يصدر أوامر بالانسحاب، ومع ذلك ، لم تنف الإدارة هذه التقارير.