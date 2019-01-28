كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: القوميون البولنديون يدعون إلى تحرير البلاد من اليهود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جماعات يهودية في بولندا العام الماضي عن غضبها إزاء ما وصفته "بالموجة المتزايدة من معاداة السامية" في البلاد. جاءت تصريحاتهم بعد أن وقع الرئيس البولندي على مشروع قانون سمح للحكومة بسجن الأفراد لذكر تورط بولندا في جرائم الحرب النازية التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية.

تجمع عشرات البولنديين الوطنيين في معسكر الموت السابق في "أوشفيتز" في يوم ذكرى الهولوكوست الدولي للدعوة إلى ما وصفوه "بتحرير بولندا من اليهود".

وتم تنظيم المظاهرة المثيرة للجدل، يوم أمس الأحد، قرب البوابة التاريخية مع الشعار النازي سيء السمعة "أربايت ماخت فراي" الذي ترجم لـ"العمل يُعدك للتحرر".

وقاد التظاهرة بيوتر ريباك من حركة الاستقلال البولندية، وهو قومي حكم عليه بالسجن لثلاثة أشهر بتهمة حرق دمية يهودية في مسيرة مناهضة للمسلمين في فروكلاف في عام 2015.

واتهم "ريباك"، بحسب ما نقلته قناة "تي في إن 24"، اليهود وإسرائيل بمحاولة تشويه التاريخ البولندي: "لقد حان الوقت للقتال ضد اليهود وتحرير بولندا منهم! أين حكام هذا البلد؟".