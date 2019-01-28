“الكاف” يكشف رسمياً مستجدات السوبر الإفريقي بين الرجاء والترجي التونسي

خرج الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الإثنين، رسمياً بتاريخ مباراة “السوبر” الإفريقي بين الترجي الرياضي التونسي والرجاء الرياضي، والمقرر لها أن تجرى في قطر.

وأوضح “الكاف” في بلاغ له، أن لجنة الطوارئ أشرت على تاريخ 29 مارس موعداً للسوبر الذي سيقام لأول مرة خارج القارة الإفريقية، بين المتوج بعصبة الأبطال الإفريقية، وكأس الكفندرالية الإفريقية.

وتقدم نادي الترجي الرياضي التونسي بطلب إلى “الكاف” قبل أسابيع لتغيير تاريخ البطولة القارية التي حدد لها 20 فبراير المقبل موعداً أولا، بسبب سفرياته البعيدة بدور مجموعات “تشامبيونز ليغ” الإفريقية، وهو ما أشر عليه “الكاف” في بلاغه اليوم.

وسيخوص ممثل الكرة الوطنية مباراته المقبلة أمام الترجي الرياضي بدون خدمات مدربه خوان كارلوس غاريدو، والذي تمت إقالته رسمياً من تدريب المجموعة قبل ساعات، بعد اجتماع أعضاء المكتب المسير بالدارالبيضاء، بسبب النتائج المتذبذبة الأخيرة للمجموعة، والمشاكل الداخلية بين اللاعبين ومدربهم.