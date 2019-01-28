شبح “المينانجيت” يعود إلى بني ملال وحالة استنفار كبيرة بعد إصابة شاب في مستشفى المدينة

عاش المستشفى الإقليمي بني ملال، صباح اليوم الاثنين، حالة استنفار قصوى، بعد وصول شاب يبلغ من العمر 20 سنة، تأكدت إصابته بمرض التهاب السحايا (مينانجيت)، في وضعية متقدمة.

وكشفت مصادر “اليوم 24″، من عين المكان، أن دورية الأمن وصلت في الساعات الأولى من، اليوم الاثنين، إلى قسم المستعجلات في المستشفى، رفقة سيارة إسعاف تحمل شابا من منطقة “تاغزرين”، التي تبعد حوالي 10 كيلومتر عن مدينة بني ملال.

وأضافت مصادر الموقع أن عناصر الأمن حاولت إفراغ قسم المستعجلات من الزوار، والمرضى، نظرا إلى الوضعية الصحية للمريض بـ”التهاب السحايا”، التي تتطلب عزله عن الأشخاص في محيطه.

من جهته، قال مدير المستشفى الإقليمي في بني ملال، أحمد دهو، في حديثه مع “اليوم 24″ إن لا علم له بـ”الحالة، التي وصلت، صباح اليوم، إلى المستشفى، وأضاف أنه إذا كانت هناك إصابة بالمرض، فالأمر متعلق بداء تتم معالجته”.

وسبق لوزارة الصحة أن طمأنت المغاربة بخصوص انتشار مرض التهاب السحايا القاتل، خصوصا في منطقة زاكورة، التي عرفت، شهر غشت الماضي، وفاة مصاب بالمرض المذكور، كما سجل فيها أكبر عدد من المصابين.

واعتبرت وزارة الدكالي أن “داء التهاب السحايا لا يشكل استثناء بالنظر إلى واقع هذا الداء على المستوى الجهوي، أو الوطني أو الدولي”.