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أشرف يوسف السفري وبوشعيب المباركي، الثنائي الجديد الذي سيقود فريق الرجاء البيضاوي خلفا للمدرب الإسباني المقال خوان كارلوس غاريدو، صباح اليوم الإثنين، على أول حصة تدريبية له للفريق الأخضر، بعد إعفاء المدرب الإسباني .
وسيكون على المباركي والسفري، اللذان يعتبران من الأسماء التي طبعت تاريخ النادي الأخضر، سيكون عليهما إعادة اللحمة والانسجام في البيت الداخلي للفريق، وإعادته للتوهج من جديد، بالإضافة إلى طي صفحة غاريدو، التي انتهت بطريقة حزينة.
إليكم صورا من أول حصة تدريبية للفريق، في مرحلة ما يعد غاريد:
وقرر نادي الرجاء ، صباح اليوم الإثنين، إقالة مدربه خوان كارلوس غاريدو، بعد اجتماع للمكتب المسير للنادي الأخضر، لتدارس الأوضاع الداخلية بعد الهزيمة الأخيرة بالبطولة العربية، أمام الساحلي التونسي.
النادي أوضح في بلاغ رسمي له، أن يوسف السفري سيتولى مؤقتاً قيادة نادي الرجاء الرياضي بمساعدة الإطار الوطني بوشعيب لمباركي، إلى حين الكشف عن مدرب جديد يقود المجموعة.
وساءت علاقة غاريدو بلاعبيه خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير أيضاً، وهو ما أثر على اختياراته الفنية خلال المباريات الأخيرة لحساب الدوري المحلي الممتاز، وكأس زايد للأندية.
يشار إلى أن عقد غاريدو والرجاء الرياضي، كان سينتهي بمتم الموسم الرياضي الجاري، قبل أن تتم إقالته لتوالي النتائج السلبية، والتوثرات التي عاشتها المجموعة خلال الأسابيع الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يخوض أول حصة تدريبية له بدون غاريدو وبقيادة الربان الجديد – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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