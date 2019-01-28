أسطورة دورتموند “منبهر” بأداء حكيمي والجماهير تضغط لشراء عقده من ريال مدريد

بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه في مباراة فريقه الأخيرة أمام هانوفر في الدوري الألماني الممتاز، يواصل “الأسد” المغربي، أشرف حكيمي حصد الإعجاب من عشاق وأبرز رموز نادي بروسيا دورتموند، كما أن اسمه بات في أكبر وأبرز العناوين الصحفية في ألمانيا.

سيباستيان كيل، العميد السابق لفريق دورتموند واللاعب السابق للمنتخب الألماني، انضم لقائمة نجوم الكرة الألمانية الذين يشيدون بالمستوى الذي يقدمه اللاعب المغربي هذا الموسم، خاصة في مباراته الأخيرة أمام هانوفر والتي كان فيها نجم اللقاء بدون منازع، بعد أن ساهم بشكل كبير في الفوز بخمسة أهداف لهدف وحيد.

وفي تصريح لصحيفة “thesportsman” قال كيل، الذي يعتبر من رموز النادي، إن حكيمي بات عنصرا أساسيا داخل الفريق، مشددا على أن اللاعب يتمتع بقدرات هائلة ستجعله واحدا من أفضل اللاعبين في أرويبا، خلال السنويات القليلة المقبلة.

وصرح عميد الفريق الألماني السابق قائلا ” الطريقة التي مرر فيها الهدف الثاني لرويس مذهلة حقا، لقد كانت سرعته خارقة، ضغط على المدافع بشكل رهيب، انتزع منه الكرة ومررها على المقاس لماركو رويس، إنه أمر مدهش ومثير للإعجاب”.

اللاعب السابق للمنتخب الألماني قال أيضا، إن مدرب بروسيا، السويسري لويسيان فافر سيساعده كثيرا في تطوير قدراته وإمكانياته، خاصة التكتيكية منها، ” اللاعب متميز كثيرا على المستوى الهجومي، نحاول أن نساعه في الشق الدفاعي، إنه يتطور بشكل سريع، وسيكون في قمة عطائه التقني والتكتيكي في السنوات القليلة المقبلة”.

تصريحات كيل، تأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه العديد من أصوات المناصرين لـ”أسود الفستفال”، والذين يطالبون إدارة النادي بتقديم عرض جديد لنادي ريال مدريد، من أجل شراء عقده بشكل نهائي، عوض إعارته فقط، والتي ستنتهي مع نهاية العام المقبل.

وكتب عدد من الأنصار على الصفحة الرسمية للنادي، بأنه يتوجب على الإدارة منذ الآن أن تقدم عرضا جديدا لريال مدريد من أجل حكيمي، وأن تدفع فيه أي مبلغ ممكن، “حتى ولو تطلب الأمر 100 مليون يورو”، حسب ما كتبه مجموعة من عشاق الفريق.