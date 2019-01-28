ذهب للنوم فمات.. “المعكرونة” تقتل طالبا بطريقة غريبة

توفي طالب يبلغ من العمر 20 سنة، بعد أن تناول صحنا من المعكرونة، ثم ذهب إلى فراشه للنوم، فلقي حتفه بطريقة غريبة.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم، أن الطالب البلجيكي تناول طبقا من المعكرونة، كان قد أعده قبل 5 أيام وتركه على طاولة المطبخ طيلة هذه المدة في درجة حرارة الغرفة.

وأصيب الفتى، الذي نشرت الأحرف الأولى من اسمه “أ ج”، بالصداع وآلام البطن والغثيان والإرهاق، بعد نصف ساعة من تناوله الطعام، مما دفعه للنوم طلبا للراحة لكن الحياة فارقته.

وكان الطالب قد أعاد تسخين طبق المكرونة القديم في المايكرويف بعد عودته من المدرسة في أحد الأيام، والتهمه بسرعة ثم خرج لممارسة الرياضة، لكنه شعر بالتعب بعد نصف ساعة مما اضطره للعودة إلى البيت مسرعا.

واكتشف والدا الطالب جثة ابنهما بعد 11 ساعة من النوم المتواصل، بعدما انتابهما القلق من أن الابن لم يستيقظ بعد للذهاب إلى الكلية.

وكشف تشريح الجثة عن وفاة الطالب بشكل مفاجئ من جراء التسمم الغذائي الناجم عن بكتيريا، تتسبب عادة في حدوث القيء والإسهال والغثيان.

وأرسلت أيضا عينات من المعكرونة والصلصة لتحليلها في المختبر، وكانت النتيجة أنها تحتوي على سموم بنسبة كبيرة، وهذه السموم ناجمة عن بكتيريا قاتلة، أدت إلى فشل كبد الطالب، وانتهى به المطاف ميتا.