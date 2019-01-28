وفد روسي يناقش أوضاع سورية في إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصل إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، عدد من المسؤولين الروس، وذلك بهدف مناقشة الأوضاع في سورية.

وجاء أن الحديث عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لشؤون سورية، ألكسندر لافرانتيف، ونائب وزير الخارجية، سيرجي فيرشينين.

وعلم أن المسؤولين الروس اجتمعوا مع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، ومع عدد من كبار المسؤولين في الخارجية.

ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون الروس، يوم غد الثلاثاء، مع كبار المسؤولين في المجلس للأمن القومي الإسرائيلي.

يذكر في هذا السياق، أن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي ريباكوف، كان قد صرح، الجمعة الماضي، أن روسيا ليست حليفة لإيران، وأن بلاده ملتزمة بأمن إسرائيل.

يذكر أن روسيا كانت قد طالبت إسرائيل، قبل بضعة أيام، بوقف هجماتها في سورية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الهجمات الإسرائيلية على "دولة سيادية، في هذه الحالة سورية"، يجب أن تتوقف.

كما تجدر الإشارة إلى أن السفير الإسرائيلي في روسيا، غاري كورن، كان قد أجرى لقاءات، مؤخرا، مع عدد من المسؤولين الروس الذين أبلغوه أن موسكو تتوقع أن توقف إسرائيل هجماتها في سورية.

يشار أيضا إلى أنه قبل نحو شهر وجهت روسيا اتهامات إسرائيل، في أعقاب هجوم على سورية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن "الحديث عن عملية استفزازية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي عرضت للخطر طائرتين مدنيتين هبطتا في دمشق وبيروت".