البحرين تُطالب تايلاند بتسليم لاعب كرة قدم تتهمه بـ"الإرهاب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفضت البحرين، اليوم الإثنين، التنازل عن مطلبها بتسليم لاعب كرة القدم المحتجز في تايلاند، حكيم العريبي، رغم دعم تنظيمات حقوق إنسان ولاعبي كرة قدم في أستراليا، لقضيته.

وأكدت البحرين أنها تريد تسلم العريبي (25 عاما) لتنفيذ حكم قضائي بالسجن عشر سنوات بزعم إدانته بـ"قضية إرهابية"، فيما يخشى الشاب على سلامته في حال تم ترحيله.

وقال وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة، في بيان: "تجري حاليا الإجراءات القانونية لاسترداده لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، وهو حكم قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف، ثم التمييز التي تعد الأعلى درجة في النظام القضائي البحريني".

وكان اللاعب السابق في المنتخب البحريني قد هرب إلى أستراليا عام 2014، وحصل على لجوء سياسي العام الماضي، وهو يلعب حاليا لنادي "باسكوي فال" في ميلبورن.

واحتُجز العريبي في مطار بانكوك في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أن كان يمضي إجازة في تايلاند، عقب طلب البحرين من الشرطة الدولية القبض عليه، فيما تُطالب جماعات حقوقية أسترالية بتحريره وإعادته إلى أستراليا بموجب لجوئه السياسي فيها.

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الشهر الماضي، إنّ اللاجئ حكيم العريبي سيكون في خطر حقيقي وعرضة لانتهاكات حقوق الإنسان إذا أعيد إلى البحرين، مطالبة بالإفراج عنه والسماح له بالعودة إلى أستراليا.

وكان العريبي كتب على صفحته على موقع "فيسبوك" الشهر الماضي، "إذا رحلت إلى البحرين، فلا تنسوني، وإذا وصلت هناك، وسمعتموني أقول شيئا فلا تصدقوني"، في إشارة إلى احتمال إجباره على الإدلاء بتصريحات تحت التعذيب.

وقال مؤكدا: "أعلم بما سيحدث لي، وأعرف أني سوف أعذب حتى أعترف بأشياء لم ارتكبها أبدا".