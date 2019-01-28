1249 سوريا في معتقلات النظام بسبب "جواز السفر"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن النظام الأسد في سورية، اعتقل ما لا يقل عن 1249 شخصًا منذ آذار/ مارس 2011 حتى كانون الثاني/ يناير 2019، على خلفية إنهاء معاملات مرتبطة بجواز السفر.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن الاعتقال تم "أثناء وجودهم لإجراء معاملات في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، منهم قرابة 703 حالات، تم اعتقالها من داخل دائرة الهجرة والجوازات في دمشق وحدها".

وأوضح التقرير أن أنه من بين المعتقلين ثمانية أطفال، و138 امرأة. وأشارت الشبكة إلى أن "نظام الأسد يبتز السوريينَ بالخارج من خلال استخراج جواز السفر، لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال والشرعية السياسية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من ممارسات الإذلال وانتهاك كرامة المواطنين".

وأكدت أن "استغلال النظام حاجة المواطنين ومن ثم نهب أموالهم عبر المطالبة بأسعار مرتفعة جداً، وإهانة كرامتهم الإنسانية أثناء إجراءات معاملة الحصول على جواز السفر يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية".

وتحدثت أن "النظام فتح فرصة الحصول على جواز سفر عن طريق شبكات مافيوية مقابل مبالغ مالية طائلة تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف دولار أميركي".

وأوصى تقرير الشبكة النظام السوري بـ"التَّوقف عن نهب أموال المواطن السوري ووضع سعر منطقي لجواز السفر لا يتجاوز 20 دولار أميركي على غرار بقية دول العالم"، داعيا المجتمع الدولي للضغط لتخفيض قيمته.