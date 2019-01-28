شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. متابعة فاعليات "مبادرة متميزة يا جيزة" من قبل مديرو التربية والتعليم والان مع التفاصيل

تشرفت أسرة مدرسة عمرو بن العاص بزيارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة د.خالد حجازي للمدرسة ومجموعة من قيادات التربية والتعليم بالوزارة و مدير عام ادارة الشيخ زايد ا.كمال عرابي و وكيل الادارة ا.حسين و قيادات ادارة الشيخ زايد و تابعوا فعاليات مبادرة متميزة يا جيزة بالمدرسة.

هذا وقد صرح مدير المدرسة الاستاذ خالد حسين خلال الزيارة بأن هذه الزيارة نفخر بها وتعد خير دعم لانشطة المدرسة الهادفة الي انجاح مبادرة ياجيزة وبمتابعة السيد وكيل الوزارةالدكتور خالد حجازي والقياداتالمرافقة له و الاستاذ كمال عرابي تحقق الكثير مما نامله واشار الي ان الزيارة اسعدتنا نحن والطلاب والمدرسين المشاركين بالمبادرة ونفخر بجهد كل الاساتذه المميز الذي انجح المبادرة وحقق الكثير من الاهداف المرسومة ويتجسد ذلك بالانشطة المتعددة.

كما أن المدرسة كانت تشرفت يوم امس بحضور بحضور و مشاركة موجهي التربية الرياضية للطلاب مع مدير المدرسة و المدرسين المشاركين في التميز الرياضي.

وذلك في اطار انشطة مبادرة يا جيزة هذا وكان للمدرسة خلال الاجازة نشاطات متعددة ومنها نشاط التربية المسرحية التي قامت بعمل مسرحية هادفة عن التنمر شارك فيها طلاب المدرسة وباشراف الاستاذة سحر

وبالاضافة الي ذلك هناك عدد من الانشطه رياضية متميزه لعمرو بن العاص في مبادرة متميزه يا جيزه بمشاركة الطلاب في تنظيم دوري كرة القدم و تنس طاوله شارك فيها موجهي التربية الرياضية و موجهات التربية الاجتماعية و مدير المدرسه و رئيس مجلس الامناء و المدرسين مع الطلاب و اولياء امور و الاخصائيات.