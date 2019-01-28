السعودية تخصص 27 مليار دولار لتطوير الصناعة خلال عامين

خصصت المملكة العربية السعودية، 27 مليار دولار لتطوير قطاع الصناعة الوطنية في البلاد خلال عامين .

وقال عابد عبد الله السعدون نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الإثنين إن حكومة بلاده ستنفق 100 مليار ريال ما يعادل نحو 27 مليار دولار في 2019 و2020 في إطار برنامجها لتطوير الصناعة الوطنية.

ويوفر البرنامج فرص استثمار في التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة داخل المملكة وفقا لوثيقة وُزعت على المشاركين في مؤتمر استثماري في الرياض ألقى نائب الوزير كلمة خلاله.

وتقول الوثيقة إن البرنامج يعرض على المستثمرين فرصا للاستثمار في مشاريع مثل مصانع المطاط والمحفزات الكيماوية والسيارات.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في تغريده في ديسمبر/كانون الأول إن ميزانية السعودية لعام 2019 خصصت 33 مليار ريال لقطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن ذلك يتجاوز 3 أمثال المخصص في الميزانية السابقة، في مؤشر على حرص المملكة على تعزيز تنويع موارد الاقتصاد في تلك القطاعات لخلق الوظائف للسعوديين والحد من الاعتماد على النفط.

والبارحة، أطلقت السعودية، أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 427 مليار دولار، وذلك ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، ويستهدف البرنامج تحقيق نمو غير مسبوق وتكامل بين 4 قطاعات رئيسية في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.